Neues Wohngebiet in Kamp-Lintfort : Volkspark: Pläne für zweiten Bauabschnitt liegen vor

Kamp-Lintfort Auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Firma Holstein will die VISTA Reihenhaus GmbH 83 Einfamilienhäuser errichten. Die Planungen befinden sich auf der Zielgerade.

Stadt und Bauträger haben 2020 den Entwurf des Bebauungsplans fertiggestellt. Mit der Erweiterung des Wohngebietes am Volkspark möchte die Stadt der anhaltenden Nachfrage nach Wohngrundstücken nachkommen. Im Programm des Bauträgers sind dabei zwei Haustypen mit 110 oder 130 Quadratmetern Wohnfläche. Zugleich soll auf dem Gelände eine sechsgruppige Kita gebaut werden. Der Bebauungsplan wurde nun für die Öffentlichkeit auf der städtischen Internetseite unter www.kamp-lintfort.de/toeb veröffentlicht. Eine wie sonst übliche Einsichtnahme der Unterlagen im Rathaus ist angesichts der aktuellen Kontaktbeschränkungen nicht möglich. „Wer Fragen oder Anregungen hat, kann sich aber jederzeit telefonisch oder per E-Mail an das Planungsamt wenden“, so Fraling weiter. In bestimmten Fällen können die Unterlagen auch postalisch zugesandt werden. Die Beteiligung der Öffentlichkeit läuft noch bis zum 22. März. Anschließend soll der Bebauungsplan beschlossen und rechtskräftig werden. Mit der Erschließung des Geländes und dem Bau soll noch in 2021 begonnen werden.