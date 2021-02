Bundestagswahl im Kreis Wesel : Lewandowski kandidiert für den Bundestag

Kamp-Lintfort Der Kamp-Lintforter setzte sich auf dem Kreisparteitag am Sonntag gegen zwei Mitbewerber durch.

Sidney Lewandowski aus Kamp-Lintfort zieht für die Linken im Wahlkreis Wesel I als Direktkandidat in den Bundestagswahlkampf. Auf dem Kreisparteitag am Sonntag setzte sich der Fraktionsvorsitzende der Linken in Kamp-Lintfort in einem Wahlgang gegen zwei weitere Mitbewerber und Mitbewerberinnen durch. In seiner Rede habe der Zerspanungsmechaniker betont, „wie wichtig eine soziale und Friedens-orientierte Partei im Deutschen Bundestag sei“. Der Kreisverband wählte darüber hinaus einen neuen Vorstand. Als Kreisvorsitzende wurden Ingeborg Lay-Ruder aus Moers und Sascha H. Wagner aus Dinslaken für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. Ebenfalls im Amt des Kreisschatzmeisters wurde der Weseler Günther Wagner bestätigt. Neuer Pressesprecher wurde der Dinslakener Dieter Holthaus und die ebenfalls aus Dinslaken stammende Jasmin Waldes wurde neue Kreisgeschäftsführerin.