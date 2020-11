Spende des Krankenhaus-Fördervereins : Mediathek Kamp-Lintfort erhält einen Defibrillator

Kamp-Lintfort Der Aries-Förderverein des St.-Bernhard- Hospitals hat der Mediathek und dem Bistro 26 einen AED-Defibrillator gespendet. Wilhelm Kirschke, Ärztlicher Direktor des Krankenhauses, und Aries-Vorsitzender Norbert Thiele überreichten das lebensrettende Gerät an Bürgermeister Christoph Landscheidt, den ersten Beigeordneten Christoph Müllmann, Mediatheksleitung Yvonne Frericks und Nedeljka Kant vom Bistro 26.

„Bei einem Herzstillstand zählt jede Minute. Auch jeder ungeschulte Laie kann mit diesem Gerät bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wertvolle Hilfe leisten“, erklärte Wilhelm Kirschke. „Im Notfall kann so ein Gerät Leben retten“, freute sich Bürgermeister Landscheidt über die Spende des Fördervereins. „Gerade an öffentlichen Orten wie der Mediathek, wo viele Menschen zusammenkommen, ist ein Defibrillator gut investiert. Auch im Rathaus gibt es schon so ein Gerät“, erklärte Kulturdezernent Müllmann.