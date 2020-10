Hochschule in Kamp-Lintfort : Corona-Pandemie: Hochschule gelingt digitaler Semesterstart

Kamp-Lintfort Die „Freshers´ Week“ findet in diesem Jahr größtenteils online statt. Auch der Lehrbetrieb ist mit Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen als flexibles Online-Semester angelegt.

„Herzlich Willkommen an der Hochschule Rhein-Waal. Herzlich Willkommen am Niederrhein – oder wo auch immer Sie sich gerade aufhalten.“ Präsident Oliver Locker-Grütjen begrüßt am Mittwoc mit Vizepräsidentin Tatiana Zimenkova und Vizepräsident Jörg Petri die neuen Studierenden an der Hochschule Rhein-Waal. Das Besondere in diesem Jahr: Der Präsident steht ohne Gäste im Audimax am Campus Kamp-Lintfort, der Vizepräsident streift durch menschenleere Gänge in der Bibliothek – sie begrüßen die „Erstis“ der Hochschule nicht wie sonst üblich vor Ort, sondern in einer Videobotschaft und im Live-Meeting. Die „Freshers´ Week“, bei der Studierende des ersten Semesters traditionell in das Campusleben eingeführt werden, findet in diesem Jahr größtenteils online statt. Locker-Grütjen zeigt sich zufrieden mit diesem außergewöhnlichen Start in das neue Semester: „Wir hatten eine bunte und spannende Eröffnung mit vielen Informationen, Musik und Überraschungen. Ich bin froh, dass wir unsere Erstsemester so begrüßen konnten.“ Die Eröffnung sie mit mehr als 500 virtuell Teilnehmenden gut nachgefragt: Mehr als die Hälfte der nach derzeitiger Prognose rund 1200 neu eingeschriebenen Studierenden sei bei der Begrüßung zugeschaltet gewesen. Die Hochschule sei mit ihrem Rahmen-Hygienekonzept gut aufgestellt für das anstehende „flexible Online-Semester“. Das Präsidium habe mit den Fakultäten und der Verwaltung mit diesem Konzept Rahmenbedingungen geschaffen, die den Fakultäten Flexibilität in der Ausgestaltung ihrer Lehrangebote bietet. Dabei sei stets das aktuelle Infektionsgeschehen im Blick behalten worden Gleichwohl bleibe Präsenz in diesem Semester eine Ausnahme. Der Großteil der neuen Studierenden werde sich erst einmal online kennenlernen. Eine Woche bevor die Lehre an deutschen Hochschulen im neuen Semester startet, stehen die neuen Studierenden, die „Erstis“, im Mittelpunkt: Bei der „Freshers´ Week“ lernen sie Campus- und Hochschulkultur erstmals kennen – so auch in Kleve und Kamp-Lintfort. Sei es mit einer (virtuellen) Führung durch die Bibliothek, einem gemeinsamen Start in den Tag mit Yoga oder mit der individuellen Einführung in den eigenen Studiengang. Die Hochschule Rhein-Waal biete den Erstsemestern eine spannende Woche mit vielfältigen Angeboten. Besonders nachgefragt seien die Campus- und Stadtführungen auf Deutsch oder Englisch, virtuell oder in Präsenz. Da die Sicherheit aller Teilnehmenden immer im Vordergrund stehe, müssten aufgrund der steigenden Covid-19-Fallzahlen einige Sportveranstaltungen kurzfristig ausfallen. Insgesamt würden alle Veranstaltungen – ob online oder in Präsenz – auf eine hohe Resonanz stoßen.