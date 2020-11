Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort : „Zukunftssemester“ hilft, Corona-Zeit zu überbrücken

Kamp-Lintfort/Kleve Ein neues Angebot für Absolventen der Hochschule Rhein-Waal in Kooperation mit der Hochschule Ruhr West: Aufbaustudium zum „Upgrade“ des bereits erlangten Wissens.

Von dem „Zukunftssemester“ profitierten nicht nur die Studierenden, sondern auch die Unternehmen am Niederrhein und im Ruhrgebiet, sagte Oliver Locker-Grütjen, Präsident der Hochschule Rhein-Waal. Man verspreche sich davon nicht zuletzt eine Bindung an die Region, sodass die Absolventen und Absolventinnen „während und nach der Corona-Krise für den lokalen Arbeitsmarkt bereitstehen“. Susanne Staude, Präsidentin der Hochshcule Ruhr West, sprach vom Verantwortungsgefühl gegenüber den Absolventen, die in einer angespannten wirtschaftlichen Lage ihr Studium abschließen: „Der Arbeitsmarkt gestaltet sich in dieser Krisensituation schwierig, so dass wir durch das ‚Zukunftssemester‘ an beiden Hochschulen Perspektiven schaffen wollen. Nennen Sie es gern ein Upgrade des bereits erlangten Wissens.“