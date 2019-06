Grefrath : Die Eissporthalle im Trommelzauber

GREFRATH Das größte Bildungsprojekt auf musikalischer Ebene im Kreis Viersen ging nach fünf Jahren Pause in die zweite Runde. Im Eissport- und Eventpark Grefrath trommelten über 1000 Kinder gemeinsam mit dem Ensemble „Splash“.

An der Kreismusikschule in Viersen unterrichten 60 Lehrkräfte derzeit 5000 Schüler. Sie bietet über 34 Unterrichtsfächer sowie 27 unterschiedliche Ensembles, Bands und Orchester zum gemeinsamen Musizieren für jedes Alter an. Die Angebotspalette beginnt bei den Musikwichteln für die Allerkleinsten ab einem Jahr.

Es handelt sich um das größte musikalische Bildungsprojekt im Kreis Viersen, das erstmalig 2014 stattfand. Eigentlich alle vier Jahre geplant, kam es im vergangenen Jahr aufgrund der Fußball-WM nicht dazu. Dann ist es soweit. Holtschneider und Buschmann, Schulter an Schulter stehend, allerdings jeder in eine andere Richtung blickend, geben das erste Handzeichen. 1150 Kinder und die 60 begleitenden Grundschul- als auch die betreuenden Kreismusikschullehrer sowie die Splash-Musiker stehen auf. Mit dem eigenen Körper als Trommel geht es los. Auf Wangen klopfen, auf dem Brustkorb trommeln, auf Arme klatschen – es geht über den gesamten Körper. Kinder, die voller Konzentration auf die beiden Dirigenten blicken und synchron in den Bewegungen sind.

Als Holtschneider und Buschmann das Zeichen zum Hinsetzen geben, branden Applaus und Begeisterungspfiffe auf. Kurze Zeit später ist es wieder mucksmäuschenstill in der Eissporthalle. Holtschneider und Buschmann stehen selber vor Percussionsinstrumenten und dirigieren von dort. Ein Trommelrauschen von über 1150 Trommeln setzt ein. Es hört sich wie ein gigantisches Meeresrauschen an. Der Eindruck wird durch das bläuliche Licht, in das die ganze Szenerie getaucht ist, verstärkt. Das Rauschen verwandelt sich in das Fallen von Regentropfen, dann ein lauter Schlag. Lichter flammen auf und gehen wieder aus. Die Schläge steigern sich zu einem Stakkato. Mal ist es die rechte Seite der Halle, die trommelt, dann wieder die linke. Der Trommelflash reißt die Besucher mit. Die Halle dröhnt.