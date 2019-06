Eissportzentrum Grefrath : Tausend Kinder trommeln

Schulleiter Oliver Bossmanns, Landrat Andreas Coenen und Kreismusikschulleiter Ralf Holtschneider (Mitte von links) bei einer Probe mit einigen der teilnehmenden Kinder in Süchteln. Foto: Kreis Viersen

Grefrath Das größte musikalische Projekt für die Schulen im Kreis Viersen findet am Freitag im EisSport & EventPark statt.

1000 Kinder trommeln – das größte musikalische Bildungsprojekt im Kreis Viersen erlebt am Freitag, 14. Juni, im Grefrather EisSport & EventPark an der Stadionstraße eine Neuauflage. Der Kulturtag ist eine gemeinsame Veranstaltung der Kreismusikschule sowie der Grundschulen und Förderschulen im Kreis. Rund 1000 Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren musizieren mit dem Körper, mit afrikanischen Trommeln und Percussion-Instrumenten. Rund 60 Lehrer der Kreismusikschule und der beteiligten Schulen unterstützen Schülern.

Schirmherr ist Landrat Andreas Coenen. Der sieht in dem Projekt einen wichtigen Teil der Bildungsarbeit des Kreises: „Die Kinder machen gemeinsam Musik und haben beim Trommeln schnelle Erfolgserlebnisse. Über die Schulprojekte erreichen wir insgesamt 3500 Schüler aus dem Kreis.“ Kreisdirektor Ingo Schabrich spricht von einem großen Erfolg der Musikschule an den Schulen im Kreis Viersen: „Über die Arbeit mit Schlag- und Rhythmusinstrumenten haben die Kinder ein positives Körpererlebnis und verbessern ihre Bewegungskoordination. Zusätzlich ermöglichen Trommeln das gemeinsame Musizieren in der Klassengemeinschaft besonders gut. Mit Spieltechniken afrikanischer und afro-brasilianischer Kulturkreise leistet der Unterricht zudem einen Beitrag zum interkulturellen Lernen.“

Info Die einstündigen Show beginnt um 18 Uhr Am Freitag sammeln sich die Kinder an ausgewiesenen Punkten mit ihren Instrumenten im überdachten Außenbereich des Grefrather Eisstadions. Der Einzug der Klassen erfolgt nach einem festgelegten Ablaufplan. Um 15 Uhr findet die Generalprobe mit allen Akteuren statt, um 18 Uhr beginnt die einstündige Show.

Damit der Auftritt gelingt, unterstützen von der Bühne im Zentrum der Eislaufhalle professionelle Musiker des Landesjugend-Percussion-Ensembles „Splash“ die vier Großgruppen. Zwei Dirigenten auf der Bühne gestalten den Ablauf und das Zusammenspiel aller Beteiligten. Die Verständigung läuft über vereinbarte Signale, Zeichen und über Ansagen. „Die Realisierung dieser Veranstaltung ist extrem aufwendig, da wir bei dieser großen Teilnehmerzahl alles bis ins kleinste Detail planen und organisieren müssen“, erklärt Musikschul-Leiter Ralf Holtschneider. „Bei den regelmäßigen Proben sind die Schüler über Wochen mit Leib und Seele dabei.“ Eine Projektgruppe aus Schulleitern der Grundschulen und der Kreismusikschule ist mit der Vorbereitung schon seit Monaten beschäftigt.

Die Proben für das Konzert haben bereits in der Sporthalle der Brüder-Grimm-Schule in Süchteln stattgefunden. Schulleiter Oliver Bossmanns ist von der Arbeit der Kreismusikschule seit vielen Jahren überzeugt: „Wir trommeln an unserer Schule mit allen 334 Kindern über die gesamte Grundschulzeit. Das Gemeinschaftsprojekt bietet den Kindern in einer wundervollen Art die Möglichkeit, den Eltern ihr Können zu präsentieren. Da ist Gänsehaut-Feeling programmiert.“