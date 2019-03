Freilichtmuseum Grefrath: Nachbau des Lobbericher Bahnhofs zieht die Blicke der Besucher an

Nachbau des Lobbericher Bahnhofs zieht die Blicke der Besucher an

Manfred Albersmann (Rokal Manni) hat den alten Lobbericher Bahnhof nachempfunden und zeigt ihn auf der Tauschbörse in Grefrath. Foto: N. Prümen. Foto: Norbert Prümen (nop)

grefrath Fachsimpeln, sich austauschen oder einfach staunen: Die Rokal Tausch- und Sammelbörse im Niederrheinischen Freilichtmuseum zog Liebhaber und Sammler an.

„Der Lobbericher Bahnhof!“ Diesen Ausruf hört Manfred Albersmann häufiger und er kann dazu nur lächelnd nicken. Denn was vor dem Lobbericher auf einer Länge von 2,50 Meter und einer Breite von 50 Zentimetern steht, ist besagter Bahnhof und zwar im Maßstab 1:120. Da steht der frühere Schienenbus auf den Geleisen, der einst die Schüler von Kaldenkirchen nach Kempen in die Schule brachte, da gibt es die alte Dampflok, die die Personenwaggons zieht, und selbst der Güterbahnhof samt dem Schild „Vorsicht vor dem unbeschrankten Bahnübergang“ fehlt nicht.

„Ursprünglich hatten Walter Brandt und ich die Idee, die Strecke Kaldenkirchen-Kempen komplett nachzubauen. Schienen haben wir genug, aber es mangelte am Platz. Daher ist es der Lobbericher Bahnhof geworden, und wir haben zudem die Interessengemeinschaft Rokal Freunde Lobberich ins Leben gerufen“, erzählt Manfred Albersmann. Und genau diese Interessengemeinschaft hat den großen museumspädagogischen Raum des Niederrheinischen Freilichtmuseums wieder einmal in einen Treffpunkt für Rokal TT Freunde verwandelt.

Die Rokal Tausch- und Sammelbörse steht an, wobei die Rokal Vrienden Nederland ebenfalls mit von der Partie sind. Wohin der Blick auch fällt: Was das Lobbericher Unternehmen Rokal von 1948 bis 1970 in Sachen Modelleisenbahnen produzierte, ist zu sehen und lässt die Herzen der Besucher höher schlagen. Die Niederländer haben die Rokal TT Bahn Schwarzenbach mitgebracht. Durch die Berglandschaft zieht der Zug seine Bahnen, die Bergbahn läuft und ein Mühlrad dreht sich.