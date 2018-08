Hückeswagen: Sieben Nachwuchsreiter auf Siegertreppchen

Hückeswagen Die Nachwuchsreiter des Reitstalls Tabak aus Mittelhombrechen waren bei einem Turnier in Gummersbach sehr erfolgreich.

Vier erste und zwei dritte Plätze sowie einmal Rang zwei – die Ergebnisse des Reitnachwuchses des Reiterhofs Tabak vom Reit- und Springturnier in Gummersbach-Erlenhagen konnten sich sehen lassen. Neun Reitschüler des Reiterhofs aus Mittelhombrechen stellten bei den Wettkämpfen in der Kreisstadt ihr Können unter Beweis, teilte jetzt Trainerin Ann-Kathrin Tabak mit. „Bei sommerlichen Temperaturen siegten und platzierten sich die jungen Amazonen in der Führzügelklasse sowie im Reiterwettbewerb.“ Siegerin in der Führzügelklasse, erste Abteilung, wurde Marijola Bayer und in der zweiten Abteilung Chayenne Schmeykal. Ebenso auf Platz eins kam Leonie Marie Wolf beim Reiterwettbewerb, zweite Abteilung. Zum zweiten Platz reichte es für Caroline Wenzel im Reiterwettbewerb, dritte Abteilung. Jeweils Dritte wurden Salome Challand (Reiterwettbewerb, erste Abteilung), Sherine Schmeykal (Reiterwettbeweb, zweite Abteilung) und Hanna Kormannshaus (Reiterwettbewerb. dritte Abteilung). Zudem kam Marie Kormannshaus im gleichen Wettkampf auf Rang fünf.