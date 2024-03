Aktionswoche in Radevormwald Das alles findet in der Umweltwoche statt

Im März beginnen viele Menschen in den eigenen Häusern und Wohnungen mit dem Frühjahrsputz. Nach dem Winter werden die Zimmer auf Vordermann gebracht, es wird geschrubbt und Überflüssiges ausgemistet. Was in den eigenen vier Wänden nötig ist, das gilt auch für den öffentlichen Raum – die Stadt Radevormwald ruft in diesem Jahr deshalb erneut dazu auf, sich an der Umweltwoche zu beteiligen, die Ende kommender Woche, am Freitag,15. März, beginnt. Dabei geht es nicht alleine ums Aufräumen. Eingebettet ist die Themenwoche in die Aktion „Rade sagt Danke“. In dieser Woche wird das gesellschaftliche Engagement in Radevormwald in den Fokus gerückt (unsere Redaktion berichtete).