Hückeswagener Judoka Mifune-Kämpfer gewinnen kompletten Medaillensatz

Die Medaillenausbeute war erquicklich: Vier ID-Judoka des JC Mifune waren in Bielefeld bei den Bethel Athletics angetreten, alle vier holten eine Medaille. Zwei davon waren in Gold, je eine in Silber und Bronze, wie Vorsitzender und Trainer Eddy Tscheschlog am Montag mitteilte. Alle Sportler mit Handicap traten in der Wettkampfklasse 2 an.