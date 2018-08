Hückeswagener THW-Jugend besucht Jugendzeltlager

Hückeswagen Ein besonderes Erlebnis liegt hinter der Jugendgruppe des Hückeswagener Ortsverbands des Technischen Hilfswerks (THW). Zusammen mit ihren Betreuern nahmen sie am Landesjugendlager in Schloss Holte-Stukenbrock teil.

Tags darauf stand der Landesjugendwettkampf an. Obwohl die Jugendgruppe Hückeswagen sich durch den Sieg im Bezirksjugendwettkampf 2017 qualifiziert hatte, verzichteten sie auf eine Teilnahme, weil sich nicht genug Junghelfer für eine Mannschaft gefunden hatten. Als Ausgleich ging’s nachmittags in einen Kletterpark.

Der nächste Tag wurde mit Entspannen eingeleitet, was angesichts der Hitze auch willkommen war. Nachmittags stand aber die nächsten Aktion an: Beim „Team-Crack“ musste die Jugendgruppe gemeinsam viele Rätsel lösen. Den letzten Tag verbrachten die Hückeswagener im Safari-Park Stukenbrock. Zuerst ging es mit dem Mannschaftsbus unter anderem durch die Gehege der Löwen, Tiger, Strauße und Kamele, danach wartete auf sie ein Freizeitpark.