Städtepartnerschaft Hückeswagen-Etaples : Bornkessel plant Übersetzungspartnerschaft

Bis 2022 will Dr. Axel Bornkessel ein bislang einmaliges Projekt innerhalb der Städtepartnerschaft zwischen Hückeswagen und Etaples umsetzen: In den drei Museen der beiden Städte sollen alle Exponate auch in der anderen Sprache beschriftet sein. Von Wolfgang Weitzdörfer