Unterstützung durch Hückeswagener Bildungwerk Lukas Pütz schreibt Fantasy-Kurzroman

Auch wenn die Geschichte durch den Gesundheitszustand nur zirka 100 Seiten umfasst ist der 24-Jährige doch damit zufrieden: „Es ist aber auch nicht verkehrt, der Welt erstmal mit einem kleinen Buch zu zeigen, was man so auf dem Kasten ha.“ Für ihn beginnt jetzt die Suche nach einem Verlag, der die Geschichte in sein Programm aufnehmen möchte. „Ich habe da den Carlsen-Verlag in Hamburg im Blick, da dieser auch Kurzromane aufnimmt“, sagt der Autor. Derzeit verfasst der Wipperfürther das Exposé, dass zusammen mit einer kleinen Leseprobe an den Verlag geschickt werden soll.