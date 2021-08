Freizeitsport in Hückelhoven : Planungsentwurf für neue Skateranlage wird Samstag vorgestellt

Hier wird die neue Skateranlage entstehen. Oben links ist die alte Anlage zu sehen. Foto: Ruth Klapproth

Hückelhoven Die Nutzer waren von Beginn an in die Planungen involviert. Nun wird das fertige Konzept den Bürgern der Stadt Hückelhoven präsentiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Planerische Überlegungen gibt es in Hückelhoven viele, besonders die Ansiedlung neuen Einzelhandels am Parkhof hält die Menschen in der Stadt auf Trab – vor allem, weil an diesem Projekt viele weitere mit dranhängen. Erst vor wenigen Wochen hatte Bürgermeister Bernd Jansen erste feststehende Mieter für das 10.000 Quadratmeter große Areal verkündet.

Bevor dort allerdings munter eingekauft werden kann, müssen allerdings noch andere Arbeiten vollzogen werden, etwa die Verlegung der Sportplätze. Ein neues Stadion mit hochwertiger Leichtathletikanlage soll an der Stelle entstehen, wo sich die Grünannahmestelle befindet. Auch die Skateranlage wird weichen müssen, für diese Sportanlage wurde allerdings ein anderer Standort gefunden. Im März dieses Jahres wurde die Verlagerung der Skateranlage auf die Dreiecksfläche am Landabsatz zwischen dem Kreisverkehr L 117 Am Landabsatz und der Rückseite des Obi-Baumarktes beschlossen. Mit der Entwurfsplanung ist die Firma FFS – Forschungsstelle für Frei- und Spielraumplanung aus Hohenahr beauftragt. Von Anfang an, so wurde es seitens der Stadtverwaltung kommuniziert, sollte die Skaterszene aus der Region mit eingebunden werden.

Um die Erfahrungen der Nutzerinnen und Nutzer der jetzigen Skateranlage in den Planungsprozess der neuen einfließen zu lassen, wurden verschiedene Beteiligungsformate für die Kinder und Jugendlichen angeboten. Es gab Online-Beteiligungen über Mentimeter, eine Zoom-Konferenz und drei Präsenzangebote für alle interessierten jungen Menschen. Alle Anregungen, Wünsche und Ideen seien bestmöglich in die Planung aufgenommen worden, betont die Stadtverwaltung.

Der Planungsentwurf liegt inzwischen vor. Am Samstag, 21. August, soll dieser den Kindern und Jugendlichen in der Zeit von 11 bis 16 Uhr vorgestellt werden. Sie haben die Gelegenheit, auf dem Breteuilplatz vor dem alten Rathaus den Planungsentwurf einzusehen. Dort besteht dann auch die Möglichkeit, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Firma FFS ins Gespräch zu kommen und über den Entwurf zu diskutieren. Bei schlechtem Wetter soll die Veranstaltung am Eingang des Rathauses stattfinden.

(mwi)