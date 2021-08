Veranstaltung in Hückelhoven mehrfach verschoben : Warum das Konzert von Jürgen Drews nicht stattfinden kann

Veranstaltung in Hückelhoven mehrfach verschoben

Hückelhoven Die Verantwortlichen der Aktion Kinderlachen hoffen auf einen neuen Anlauf im kommenden Jahr – dann aber mit einem anderen Künstler.

Seit vielen Jahrzehnten ist Jürgen Drews, der selbsternannte „König von Mallorca“, im Musikgeschäft tätig – und das durchaus erfolgreich. Jüngst war der Sänger in den Schlagzeilen, weil er in einem Podcast zugab, vor Jahren wegen seines Alters geschwindelt zu haben. Er sei nicht im Jahr 1948, sondern bereits 1945 geboren. Zu Beginn der Karriere habe ihm sein damaliger Manager zu dieser Lüge geraten, da viele in der Branche auf das Alter gucken würden.