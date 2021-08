Finaler Entwurf : Stadt Erkelenz präsentiert neuen Marktplatz am 31. August

Erkelenz In der Stadthalle soll der finale Entwurf für den großen Umbau in der Innenstadt vorgestellt werden. Vorhergegangen waren lange Diskussionen und eine große Bürgerbeteiligung.

Nach langer Diskussion soll es nun ganz schnell gehen: Am 31. August will die Erkelenzer Stadtverwaltung ihren Bürgern in einer Präsenzveranstaltung in der Stadthalle den neuen und finalen Entwurf für den zukünftigen Marktplatz präsentieren. Einem entsprechenden Konzept und einer Lösung für das Parkplatzproblem soll der Stadtrat anschließend in seiner Sitzung am 29. September zustimmen – die Stadt muss dann am 30. September den Fördermittelantrag herausschicken. Funktioniert alles wie geplant, soll 2024 mit dem Umbau des Marktes begonnen werden.