Wildpark Reuschenberg in Leverkusen : Hochwasser-Alpakababy „Rudi“ genießt Familienschutz

Alpaka-Baby "Rudi" mit Mutter Finchen, Oma und Tante, Wildpark Reuschenberg bei Leverkusen. Foto: Wildpark Reuschenberg

Leverkusen Als am 14. Juli in Nordrhein-Westfalen der Starkregen einsetzte und in den Tagen darauf zu Hochwasser und Überschwemmungen führte, kam in dem Leverkusener Wildpark ein Alpaka-Baby zur Welt. Mutter, Tante und Oma weichen nicht von seiner Seite.

Im Wildpark Reuschenberg in Leverkusen gibt es Nachwuchs: Am 14. Juli wurde das Alpaka-Männchen „Rudi“ geboren. „Ihm geht es sehr gut, und er wächst so schnell, dass man förmlich dabei zusehen kann“, berichtet Parkleiterin Sabine Honnef.

Obwohl er schon hoch auf den Beinen ist, genießt er noch viel Schutz von seiner Familie: Mutter „Finchen“ weiche kaum von seiner Seite, und auch seine Tante und Oma seien immer in der Nähe. „Alle passen auf den Kleinen auf“, sagt Honnef. Sie hätten ihn einmal kurz hochheben müssen, um das Geschlecht zu überprüfen. „Da waren die drei ganz aufgeregt – das ist total niedlich zu beobachten.“

Die Namensvorschläge haben die Facebook-Nutzerinnen und -Nutzer gemacht, sie haben dann auch abgestimmt. „Das kam uns ganz gelegen, denn wir haben im Moment noch alle Hände voll zu tun“, sagt Honnef. Denn auch der Wildpark wurde von dem Hochwasser Mitte Juli nicht verschont, aktuell werde noch viel aufgeräumt. Der kleine „Rudi“ habe aber bei den Fluthelferinnen und -helfern immer wieder für eine willkommene Abwechslung gesorgt – er kam zur Welt, als es wie aus Eimern schüttete.