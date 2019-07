HIlden : Trialog will neue Wohnformen erproben

Hilden Genossenschaft sucht noch Interessenten für das innovative Mehrgenerationen-Haus an der Düsseldorfer Straße.

Noch sieht das Gelände an der Düsseldorfer Straße 150 trostlos aus – auch weil die abbruchreife St.-Johannes-Evangelist-Kirche einen traurigen Anblick bietet. Wenn alles gut geht, könnte schon 2021 an dieser Stelle ein für Hilden beispielhaftes Mehrgenerationen-Wohnhaus stehen. Auf dem Grundstück, das die katholische Kirchengemeinde für das sozial engagierte Projekt an die Genossenschaft in Erbpacht vergab, werden in drei Hauseinheiten 28 barrierefreie Wohnungen auf drei Ebenen entstehen.