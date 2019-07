Hilden, : Anne Pichon zeigt Querschnitt ihrer Kunst

Hilden, Die Künstlerin arbeitet nicht themenbezogen. Sie lässt sich von Eindrücken und Stimmungen inspirieren.

Die freischaffende Künstlerin Anne Pichon zeigt in einer kleinen Retrospektive eine Auswahl an Bildern, Skulpturen und Objekten. Pichon ist 1943 in Düsseldorf geboren, hat eine Ballettausbildung absolviert, ein französisches Restaurant geführt, dann Kunst studiert und sich schließlich der Malerei und Bildhauerei zugewandt.