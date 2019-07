Hilden : Monstermusical zieht in die Musikschule um

Monstermusical zieht in die Musikschule um

Hilden Wegen drohender Gewitter wird die Aufführung am 27. Juli 2019 vom alten Markt in den sicheren Saal verlegt.

Da Gewitter mit Starkregen vorausgesagt sind, wird das Musical „Monster gibt es nicht“ am Samstag, 27. Juli, nicht wie angekündigt auf dem alten Markt, sondern in der Musikschule (Gerresheimer Straße 20) aufgeführt. Im klimatisierten Heinrich-Strangmeier-Saal werden die beiden Aufführungen – Premiere um 14.30 Uhr / 2. Aufführung um 16 Uhr- gefahrlos, trocken und bei angenehmen Temperaturen stattfinden können. Im Rahmen des Kulturrucksacks haben 60 Kinder und Jugendliche in einem gemeinsamen Projekt das Bühnenbild, die Kostüme sowie die Musik und Tanzaufführung zum Musical „Monster gibt es nicht“ entwickelt. Vorlage für das Musical ist das gleichnamige Bilderbuch von Kerstin Schoene aus Haan, die Musik schrieb Stefan Scheidtweiler. Der Eintritt ist frei