Hilden : Narrenakademie feiert auf Wiederhold-Platz

Hilden (ilpl) Die Hildener Narrenakademie lädt auch in diesem Jahr wieder zu ihrem traditionellen Sommerfest auf dem Ellen-Wiederhold-Platz ein. Der Karnevalsverein hat für Freitag und Samstag ein buntes Programm für Jung und Alt zusammengestellt.

Das Fest beginnt um 17 Uhr. Im Ausschrank sind Schuhmacher-Alt, Sekt, Wein und natürlich auch alkoholfreie Getränke. Auf die Gabel gibt es Grillwürstchen, Currywurst und Pommes. Ab 18 Uhr eröffnet die Band „toeffte“ das musikalische Bühnenprogramm und sorgt mit Live-Musik für ausgelassene Stimmung bis in die Abendstunden. „toeffte“ ist in Hilden bekannt und beliebt durch ihre Auftritte bei der Hildener Kneipentour und ihrem besonderen Repertoire an Coversongs berühmter Interpreten.