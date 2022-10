Haans Bürgermeisterin : Entschuldigung für die Klappstuhl-Kosten

Haan In einer Mitteilung für den Stadtrat spricht Haans Bürgermeisterin Bettina Warnecke von einem Fehler und kündigt nun Aufarbeitung an.

Im Ratsinformationssystem ist am Montag eine Mitteilung der Bürgermeisterin veröffentlicht worden, die sie am Dienstag im Stadtrat zum Thema Klappstühle abgeben wird. „Der Kauf von 24 Klappstühlen und zwei Aufbewahrungsboxen für den Park Ville d`Eu stieß wegen der hohen Kosten berechtigterweise auf große Kritik. Als Bürgermeisterin entschuldige mich: Die Idee einzelner Kolleginnen und Kollegen im technischen Dezernat war gut gemeint, sie war aber nicht bis zum Ende durchdacht und es fehlte im handelnden Fachamt das nötige Kostenbewusstsein“, heißt es in der Erklärung. Diese Äußerung wird den indirekt Angesprochenen gewiss nicht gefallen. Und am Ende liegt die Verantwortung bei der Bürgermeisterin selbst.