Hühner, Tauben und Fasane in Gruiten ausgestellt : Rassegeflügelzuchtverein ist im Umbruch

Hühner, Tauben und Fasane in Gruiten ausgestellt

Gruiten Bei ihrer Ortsschau im Bürgersaal präsentierten Gruitener Züchter Samstag und Sonntag 54 kleine und große Hühner, Tauben und Fasane.

Das lautstarke Krähen der Hähne in den Käfigen war wie Applaus, als Jörg Clauberg, Vorsitzender des Rassegeflügelzuchtvereins Gruiten 1908, am Samstagnachmittag bei der offiziellen Eröffnung der Ortsschau im Gruitener Bürgersaal die Schausieger bekannt gab. Dieter Kube erhielt für einen Weißhaubenfasan die Landesverbandsmedaille, die Kreisvorsitzender Stefan Krus überreichte. Krus selbst gewann mit einer Henne der Rasse Hamburger silberlack den Kreisverbands-Ehrenpreis.

54 Tiere kleiner und großer Hühnerrassen, Tauben und Fasane waren ausgestellt. Sie alle hatte Preisrichter Ingo Moser Samstagfrüh nach ihren Rassemerkmalen bewertet. Die Ausstellung lockte Samstag und Sonntag zahlreiche Besucher an. Zur Eröffnung war auch Bürgermeisterin Bettina Warnecke gekommen, die den Züchtern attestierte, ihnen sei die tiefe Verbundenheit zu diesen Tieren immer wieder anzumerken. Ralf Poppel vom Bürger- und Verkehrsverein war sehr froh, dass die Ortsschau wieder im Bürgersaal stattfinden konnte. Das merkte auch Jens Lemke für CDU und Bürgersaal-Verein an: „Ihr gehört hierhin!“ Im vorigen Jahr hatte die Ortsschau in die Wagenhalle des DRK Gruiten ausweichen müssen, weil der Bürgersaal nach dem Juli-Hochwasser saniert werden musste.