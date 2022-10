Dienstag entscheidet der Stadtrat : Drei Fragen zum Bau des Vereinsheims in Gruiten

Seit Jahren ist das Sportheim am Gruitener Sportplatz in Teilen gesperrt. Um einen Neubau in Vereinsregie wird ebenso lange gerungen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Meinung Haan Am Dienstag berät der Stadtrat erneut über den Bau eines Sportheims am Sportplatz in Gruiten durch den TSV Gruiten. Noch ist manchesoffen.

Zuletzt hatte es vor allem in den sozialen Netzwerken regelrechte Argumentationsschlachten verschiedener Beteiligter darum gegeben, wer wann was und wie gesagt hat beziehungsweise was wann und wo beschlossen wurde. Das führt zu nichts. Vielleicht hilft in der Vorbereitung auf die Sitzung ja die Konzentration auf drei Fragen:

1. Wollen wir, dass auf jeden Fall der TSV Gruiten das Projekt stemmt? Konsequenz Dann muss klargestellt werden, dass der Verein nicht in Regress genommen wird, wenn sich später bei der Kostenberechnung herausstellt, dass die bewilligten 2,4 Mio Euro nicht ausreichen. Denn der Vorstand haftet im Zweifel mit seinem Privatvermögen.

2. Soll die Stadt das Projekt übernehmen? Konsequenz Das hätte weniger rechtliche Hürden, könnte aber länger dauern.