Einzelhandels-Idee aus Haan : 360-Grad-Rundgang durchs Geschäft

Haan „Mamarockt“ hat ein viel beachtetes neues Pop-up-Store-Konzept entwickelt. Die mit Computertechnik ausgerüstete Säule kann auch auswärts auf den örtlichen Laden neugierig machen.

In Haan ist sie schon fast so etwas wie eine lokale Berühmtheit: Sonja Meier, Inhaberin des Geschäftes „Mamarockt“. Doch in Gesprächen mit lokalen Unternehmern fiel ihr zuletzt immer wieder auf, dass ihr Geschäft für Kinderkleidung und Spielwaren über die Stadtgrenzen hinaus nicht ausreichend bekannt sei: „Auch wenn die Wege in einem Gebiet wie dem Kreis Mettmann übersichtlich sind, musste eine Lösung her, um städteübergreifend viel präsenter zu sein“, sagt Sonja Meier.