Haan : Ein Stück Telefongeschichte mitten in Gruiten

Der Stammtisch „Gruitener Geschichte(n)“ besuchte die frühere Vermittlungsstelle am Schirrmannweg.

Wilhelm Barthold ist Mitglied des Gruitener Geschichtsstammtisches und wie es der Zufall so will lebt er selbst an einem Ort mit Historie: Seit 50 Jahren gibt es nun die Ortsvermittlungsstelle Gruiten im Schirrmannweg – 1500 Gruitener telefonieren und surfen hierüber im Netz und Wilhelm Barthold wohnt im ersten Stock über Kilometern von Kabeln. Zusammen mit dem Stammtisch wurde am Montag das Jubiläum gefeiert.