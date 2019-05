Haan : A 46: Schwerer Verkehrsunfall

Der Geländewagen gerät nach der Kollision mit einem Kleinlaster auf die Leitplanke der Auffahrt in Richtung Düsseldorf. Foto: Patrick Schüller

Haan Zwei Schwerst-, vier Leichtverletzte in der Ausfahrt Haan-West.

Der genaue Unfallhergang müsse noch geklärt werden, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Düsseldorf. Gegen 15 Uhr am Mitttwoch (8. Mai) sei ein Audi SUV mit Bottroper Kennzeichen und fünf Insassen bei Haan-West von der A 46 (Richtung Düsseldorf) abgefahren. Offenbar war das Fahrzeug viel zu schnell. Es wurde aus der Kurve getragen, prallte in die linke Leitplanke, hob dann ab, krachte auf die Motorhaube eines Fahrzeugs, das gerade auf die A 46 auffuhr und landete dann auf einer Leitplanke. Zwei Insassen des Geländewagens wurden herausgeschleudert und schwerst verletzt. Die drei anderen sowie der Fahrer des zweiten Fahrzeugs sind leicht verletzt. Rettungswagen brachten alle sechs in Krankenhäuser.