Statt eines Umzugs gibt’s leckere Weckmänner : Neues Komitee für das Sankt-Martinsfest in Neurath

Neurath Für die Organisation des Neurather Martinszuges ist nun ein neues Team verantwortlich. Das startet allerdings gleich mit einer schlechten Nachricht: Wegen der Corona-Pandemie muss auf den Umzug verzichtet werden.

Wegen der Corona-Pandemie mussten jetzt auch die Neurather ihren traditionellen Martinszug absagen. Nachdem sich die langjährige Organisatorin Margarete Willim aus gesundheitlichen Gründen aus dem örtlichen Martinskomitee zurückgezogen hatte, stand bereits ein neues, motiviertes Team bereit. Belinda Beil (45) und Pia Landen-Heß (30) werden in Zukunft den traditionellen Umzug in Neurath federführend organisieren. In diesem Jahr allerdings nur in Form einer Weckmann-Aktion, die im örtlichen Kindergarten stattfindet.