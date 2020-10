Bauarbeiten in den Herbstferien : 250.000 Euro für Schulsanierung in Grevenbroich

Während der Herbstferien wird die Viktoria-Grundschule in Frimmersdorf für den digitalen Unterricht verkabelt. Foto: Georg Salzburg (salz)

Grevenbroich In den jetzt begonnenen Herbstferien setzt die Stadt ihr Digitalisierungsprogramm in den Grundschulen fort. Nachdem bislang die Erich-Kästner-Schule in Elsen und die Grundschule St. Josef in der Südstadt mit Digitalpakt- Mitteln verkabelt worden sind, laufen nun die Arbeiten in der Viktoria-Schule in Frimmersdorf und der Jakobus-Schule in Neukirchen an.

„Die lärmintensiven Arbeiten werden in die unterrichtsfreie Zeit gelegt, die übrigen folgen nach den Ferien“, erläutert Stadtsprecher Stephan Renner. Leitungen werden verlegt, Unterrichtsräume erhalten EDV-Anschlussdosen. An den Decken werden Access-Points für WLAN installiert. Die Schulen sollen zudem Passivbildschirme erhalten. Zudem werden sie mit Tablets für den digitalen Unterricht ausgestattet, je fünf Schülern stellt die Stadt ein Gerät zur Verfügung. In beide Schulen werden insgesamt 170.000 Euro investiert – überwiegend aus Digitalpakt-Zuschüssen, zehn Prozent übernimmt die Stadt. „Wir wollen möglichst bis Ende 2021 alle elf Grundschulstandorte digitalisiert haben“, kündigt Renner an.

Auch in anderen Schulgebäuden haben in den Herbstferien Handwerker das Sagen. In der Dreifach-Turnhalle am Pascal-Gymnasium wird die Steuerung der Trennvorhänge erneuert, mit denen die Halle in separate Abschnitte geteilt werden kann – Kostenpunkt: 28.000 Euro. Gearbeitet wird ebenfalls im Gebäude der früheren Realschule an der Bergheimer Straße. Die Heizungsanlage, die in der Vergangenheit mehrmals ihren Dienst versagt hatte, wird für rund 50.000 Euro instand gesetzt. Nachdem die Oberstufe der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule im Sommer wieder in die Südstadt zurückgezogen ist, nutzt die Volkshochschule verstärkt den Komplex. „Die VHS muss wegen der Pandemie Gruppen aufteilen und benötigt dafür zusätzliche Räume“, erläutert Renner.