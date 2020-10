Musik in Grevenbroich : Zwei Gitarren-Virtuosen spielen in der Villa Erckens

Grevenbroich Die beiden sind als Solisten Perfektionisten auf ihren Intrument. Im Duo garantieren sie einen außergewöhnlichen Gitarrenabend. Claus Boesser-Ferrari und Ralf Gauck kommen in die Villa Erckens.

Zwei Männer denken nach – und lassen dabei ihre Finger auf den Hälsen ihrer Instrumente tanzen. Das Klangerlebnis, das dabei in hohen Veranstaltungsraum entstehen wird, ist immer überraschend, eine Klangreise zu anderen Sphären. Im Rahmen der zwölften Grevenbroicher Gitarrenwochen gastieren Claus Boesser-Ferrari und Ralf Gauck am Freitag, 23. Oktober, in der Villa Erckens.

Ralf Gauck ist ein Meister der stillen Töne. Er kreiert mehrstimmige Klangfarben und rhythmische Sounds auf nur vier Saiten eines Basses ohne Bünde. Was er mit seiner Bassgitarre zaubert, ist in ganz Europa einzigartig. Die Fachpresse bezeichnete ihn als „Basswunder“. Die Wochenzeitung „Die Zeit“ hat seine CD „Fields of Gold“, die von Sting persönlich unterstützt wurde, in die Jahresbestenliste aufgenommen. Die Deutsche Popstiftung zeichnete ihn mehrfach mit dem deutschen Rock & Pop Preis als besten deutschen Bassisten aus.