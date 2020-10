Hager & Meisinger in Neuss : Neuer Schwung nach Corona-Delle

Hager & Meisinger in Neuss

Rhein-Kreis Hager & Meisinger zählt zu den „Hidden Champions“ im Bereich Dental- und Medizintechnik. Die Corona-Zeit traf internationale Absatzmärkte.

Die Richtung stimmt. Das in Neuss ansässige und auf Medizin- und Dentaltechnik spezialisierte Unternehmen Hager & Meisinger zählt zu den „Hidden Champions“, seine Produkte sind international gefragt. Doch die Folgen der Corona-Pandemie und der Lockdown haben im Frühjahr für Probleme gesorgt. „Für unser Unternehmen waren die Lieferwege ab April quasi von heute auf morgen und auf einem bis dato sehr guten Auftragsbestand unterbrochen“, erklärt Burkhard Höchst, der das Unternehmen seit 1998 gemeinsam mit Sebastian Voss als Geschäftsführer führt. Inzwischen sieht der Manager sein Unternehmen wieder auf einem guten Weg. „Nach dem sogenannten Re-Start sind wir bereits wieder auf einem Niveau von rund 90 Prozent unserer Tätigkeit vor Corona gekommen.“

Vom Unternehmen, das zu den sogenannten Hidden Champions seiner Branche zählt – der Begriff beschreibt kleine und mittelständische Firmen mit oft unauffälligen Produkten, die jedoch auf dem Weltmarkt eine große Rolle spielen –, machte sich jetzt Kreisdirektor Dirk Brügge vor Ort ein Bild. Sein Schluss: Verantwortungsvolles Wirtschaften zahlt sich auch in der Corona-Krise aus. Begleitet wurde er von Kreiwirtschaftsförderer Robert Abts, vor Ort im Gewerbegebiet Tucherstraße empfingen ihn Geschäftsführer Burkhard Höchst und Stephanie Bülter, Projektingenieurin im Bereich Qualitätsmanagement.

1888 durch Artur Meisinger in Düsseldorf gegründet und mit einer Fusion 1924 vergrößert, beschäftigt das Unternehmen heute an seinem 2002 nach Neuss verlagerten Standort rund 350 Mitarbeiter. Hager & Meisinger gilt als ein weltweit führender Entwickler und Produzent von High-Tech-Instrumenten in der Dental- und Medizintechnik.