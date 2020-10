Gartenschaugelände in Grevenbroich : Immer wieder Vandalismus an Bäumen auf der Apfelwiese

Grevenbroich Nicht zum ersten Mal wurden auf der Apfelwiese Bäume beschädigt Äste abgebrochen. Laut dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) sind bereits mehrere Obstbäume abgestorben. Pflücken sei erlaubt, die Bäume sollten jedoch pfleglich behandelt werden. Die Stadt hatte jetzt von fünf beschädigten Bäumen berichtet, Anzeige wurde erstattet.

Gleich an fünf Bäumen waren jetzt, wie die Stadt mitteilte, Äste an- oder ganz abgebrochen worden. „Das kommt leider immer wieder vor“, sagt dazu Rolf Behrens. Pflücken sei auf der Wiese erlaubt, „aber wenn manche oben einen schönen Apfel sehen, dann reißen sie einen Ast ab, um bequem daran zu kommen. Oder sie werfen Äste in einen Baum, die dann manchmal hängen bleiben. Wenn sie später herunter fallen, besteht Verletzungsgefahr. Und wenn wir Menschen auf solches Verhalten ansprechen, dann warten einige, bis sie sich unbeobachtet fühlen, und machen weiter“, schildert der Naturschützer.

Die Schäden haben Folgen. Bei abgebrochenen Ästen würden an den Abrissstellen „gerade in der feuchten Jahreszeit Pilze eindringen, die Bäume werden krank“, Einmal sei sogar versucht worden, „einen Baum abzubrennen. Auf einer Seite ist die Rinde weggeflammt, der Baum ist abgestorben“, sagt Behrens. „Wir bitten, mit den Apfelbäumen pfleglich umzugehen.“ Und er betont: Die Äpfel sind für alle da. Wer welche mitnehmen möchte, sollte am besten einen Apfelpflücker mitbringen.“ Ein weiterer Appell: „Eine Tüte Äpfel mitzunehmen, ist in Ordnung, aber bitte nicht eine Kofferraumladung voll. auch andere sollen etwas davon haben.“