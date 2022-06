Musikverein : Jugendorchester Uedem gab Konzert beim Katholikentag

Zum Katholikentag, der diesmal in Stuttgart stattfand, gehören Gottesdienste ebenso wie Konzerte. Die Uedemer waren dabei. Foto: dpa/Marijan Murat

Uedem Für alle Teilnehmer war es ein großes Erlebnis, insbesondere, die Gemeinschaft zu fühlen, berührte alle tief. Das Konzert, das im Programm mit „moderne Blasmusik aus Film, Musical und mehr“ angekündigt war, kam beim Publikum sehr gut an.

Von Anja Settnik

(nik) Das Jugendorchester Uedem war mit 30 Musikern beim Katholikentag in Stuttgart und hat sich mit einem eigenen Konzert aktiv am Programm beteiligt. Bereits 2018 hatte das Orchester auf dem Katholikentag in Münster gespielt. Nach Stuttgart fährt man mal nicht für einen Tag, sodass ein dreitägiger Ausflug geplant werden musste. Finanziell wurde die Fahrt durch die Kirchengemeinde St. Franziskus und den Förderverein von St. Franziskus unterstützt. Für alle Teilnehmer war es ein großes Erlebnis, insbesondere, die Gemeinschaft zu fühlen, berührte alle tief.

Gestartet wurde am Freitagmorgen um 6 Uhr. In Stuttgart war das Ziel klar: gleich zum Katholikentag, wo der Nachmittag verbracht wurde. Auch am Samstag verbrachten die jungen Musikerinnen und Musiker in der großen Stadt und nutzten die vielen Möglichkeiten der christlichen Veranstaltung. Um 17 Uhr stand dann das eigene Konzert im Konzertsaal der Musikhochschule an. In einem solchen professionellen Konzertsaal zu spielen war für das Orchester und seinen Dirigenten Ludger Broeckmann schon eine Besonderheit.

Das Konzert, das im Programm mit „moderne Blasmusik aus Film, Musical und mehr“ angekündigt war, kam beim Publikum sehr gut an. Das Konzert, versichern die Teilnehmer, sei für die Uedemer natürlich das Highlight der spannenden Fahrt gewesen. Am Sonntag nahm die ganze Gruppe noch am Abschlussgottesdienst auf dem Schlossplatz teil, bevor es mit vielen neuen Eindrücken zurück nach Uedem ging.

Wer jetzt neugierig geworden ist: Interessierte Kinder und Jugendliche sind jederzeit im Orchester willkommen. Auch Anfänger dürfen sich melden, die Ausbildung wird groß geschrieben. Für eine erste Kontaktaufnahme steht Dirigent Ludger Broeckmann (Tel. 02825 10205 oder per Mail l.broeckmann@jo-uedem.de) bereit.

