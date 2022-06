Musikereignis in Radevormwald : Ein Orchester wächst zusammen

In der Jugendbildungsstätte an der Telegrafenstraße werden seit Donnerstag drei Werke geprobt. Das Motto lautet: „Amerika“. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Bei den „Sinfonischen Orchestertagen“, die zum ersten Mal in der Bergstadt stattfidnen, proben Musiker aus ganz Deutschland gemeinsam – eine Herausforderung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia Buendía

Gut gelaunt, mit ihren Instrumenten unterm Arm, trudeln am Sonntagnachmittag langsam alle Musiker in der Ernst-Mohr-Halle der evangelischen Jugendbildungsstätte in Radevormwald ein. Die Mühen der vergangenen Tage sind ihnen nicht anzusehen. Im Gegenteil: Die Freude über dieses besondere Projekt überwiegt offenkundig.

Seit Donnerstagnachmittag sitzen die Musikerinnen und Musiker bereits konzentriert an der Telegrafenstraße zusammen und proben wie die Weltmeister. Einige von ihnen kennen sich von anderen Projekten, andere sind sich völlig fremd, und dennoch müssen sie alle gemeinsam in kürzester Zeit eine Einheit bilden, um am Pfingstmontag ihr großes Konzert unter dem Motto „Amerika“ zu absolvieren.

Info Auch die Musikschule ist mit im Boot Kooperationspartner für die Orchestertage ist die Musikschule. Auch die städtische Tourismus- und Eventbeauftragte Kirsten Hackländer unterstützt das Vorhaben des Vereins. Vorgeschichte Hervorgegangen sind die Sinfonischen Orchestertage in Radevormwald aus den Coesfelder Orchestertagen, die erstmals 1982 stattfanden. Weil dort das Konzept geändert wurde, wollten viele Teilnehmende ihre Arbeit in einem anderen Rahmen fortsetzen. So wurde vergangenen Sommer der Verein um die Wuppertaler Violinistin und Vereinsvorsitzende Ann-Kathrin Mertmann geboren, Tochter des Organisten und Musikwissenschaftlers Joachim Dorfmüller.

Der Vorstand des Vereins „Sinfonische Orchestertage“, der sich im vergangenen Jahr gründete, hatte sich zwei Stücke gewünscht, verrät Dirigent Desar Sulejmani: „Sie wollten unbedingt das Stepptanzkonzert von Gould spielen und ein Stück von Copland. Da bot es sich einfach an, auch die neunte Sinfonie von Antonín Dvořák dazu zu nehmen und das Konzert unter den Titel ,Amerika‘ zu stellen“, erklärt Sulejmani. Die Noten der Stücke erhielten die Teilnehmenden, allesamt versierte Musiker, bereits im vergangenen Herbst. So konnte jeder für sich, je nach Instrument, die drei Werke einstudieren. Doch die große Herausforderung sollte über Pfingsten folgen. „Die große Kunst ist nun alles zusammenzufügen, so dass es nicht nur gut klingt, sondern dass die Musiker eine Einheit bilden“, sagt Sulejmani. Selbst für Profimusiker sei ein solches Projektorchester eine sehr anspruchsvolle Arbeit. „Sachen schnell zu lernen ist für sie kein Problem, sich zu finden und unter diesem Zeitdruck solche anspruchsvollen Stücke zu proben, ist für alle schwierig, aber auch sehr interessant“, erläutert der künstlerische Leiter. Die verschiedenen Instrumentengruppen probten zunächst mit ihren jeweiligen Dozenten. Erst im weiteren Verlauf der Orchestertage kamen alle Musiker zusammen, um erstmals das Gesamtwerk mit allen Teilnehmenden zu üben. Am Sonntag in der Ernst-Mohr-Halle klang das bereits schon sehr solide, wobei das geschulte Ohr des Dirigenten natürlich auch hier die Feinheiten herausarbeiten wollte.

Immer wieder stoppt Sulejmani die Musiker. „Das Tempo stimmt nicht“, sagt er kurz, gibt minimale Anweisungen an seine Blechbläser, rückt die zweiten Geigen zurecht und lässt noch mal beginnen. Für den Laien klingt auch die zweite Version gut, doch tatsächlich kommt durch die minimal erhöhte Schnelligkeit auch mehr Leichtigkeit ins Stück. Der Dirigent nickt zufrieden. „Noch mal.“

Seitlich steppt sich Bernd Paffrath passend zur Melodie in Rage. Das Klackern seiner Schuhe fügt sich perfekt in das Stück ein. Auch er hat über die vergangenen Monate alleine an seiner Darbietung gefeilt und muss nun im Einklang mit dem Orchester seine Choreografie synchronisieren.

Noch klingt nicht alles so, wie es der Dirigent haben will, doch ist er zuversichtlich, dass es bis zum Konzertabend sitzen wird. „Wir haben noch etwas Zeit und am Montag vor dem Konzert auch noch eine Generalprobe. Ich verlasse mich da ganz auf meine Musiker.“ Perfektion sei anzustreben, doch wesentlich wichtiger findet Sulejmani, dass die Instrumentalisten die Stücke auch genießen können. „Das funktioniert nur mit einer gewissen Sicherheit, die die Musiker bekommen, je häufiger wir zusammenspielen.“