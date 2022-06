Musik-Projekttage in Radevormwald : Klassische Sinfonik trifft auf Stepptanz

Unter der Leitung von Desar Sulejmani zeigten die Musikerinnen und Musiker, was sie während der Projekttage einstudiert hatten – ein bemerkenswertes Ergebnis. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald. Mit einem fulminanten Konzert fanden die ersten Sinfonischen Orchestertage in der Bergstadt ihren Höhepunkt und Abschluss – trotz eines kaputten Cellos.

Fünf Tage lange hatten 62 versierte Profi- und Hobbymusiker aus ganz Deutschland und Teilen Europas konzentriert und eifrig im evangelischen Jugendbildungszentrum in Radevormwald geprobt. Am Ende einer kurzen gemeinsamen Reise sollte ein fulminantes Konzert stehen, mit Stücken, die nicht mal eben einstudiert und schon gar nicht in aus der Hüfte heraus im großen Stile mit einem kompletten Orchester gespielt werden können: zwei US-amerikanische Stücke, die den Aufbruch in die neue Welt darstellen und aus den preisgekrönten Federn großer Komponisten wie Aaron Copland (1900-1990) und Morton Gould (1913-1996) stammen.

Doch auch ein europäischer Meister wie der Tscheche Antonín Dvořák mischte sich mit seiner Sinfonie Nr. 9 „Aus der Neuen Welt“ in das vielsagende Programm. Die musikalische Aufbruchsstimmung symbolisiert auch den mutigen Neubeginn einer Institution wie der Coesfelder Orchestertage unter neuer Leitung, im neuen Gewand und an neuer Stelle als Sinfonische Orchestertage Radevormwald.

Info Im Sommer 2023 soll es weitergehen Neuauflage Auch im kommenden Jahr will der im Sommer 2021 gegründete Verein „Sinfonische Orchestertage“ Musiker aus ganz Deutschland und Europa nach Radevormwald einladen und gemeinsam für ein Konzertabend proben. Dann aber sollen zwei Konzertabende folgen, damit sich die Arbeit der Musiker, Tutoren und Dirigenten noch mehr lohnt. Mitgliedschaft Wer den Verein in seiner Arbeit unterstützen will, kann das als Mitglied und einem Jahresbeitrag von 60 Euro oder aber durch Spenden. Alle Infos zum Verein und folgende Projekte finden sich online unter www.sinfonische-orchestertage.de

Dirigent des hochkarätigen Projektorchesters Desar Sulejmani hatte sich am Tag vor dem Konzertabend zuversichtlich geäußert, dass seine Musiker trotz auszubügelnder Feinheiten ein gelungenes Konzert bestreiten würden. Und der in Albanien geborene deutsche Pianist und Dirigent sollte recht behalten.

Kurz vor Konzertbeginn allerdings brach noch mal Hektik aus: Ein Cello war kaputt gegangen, eine neues Instrument müsse besorgt werden. Das Konzert würde einige Minuten später starten, ließ Anne Rößler vom Vereinsvorstand die rund 200 anwesenden Besucher im Saal wissen.

Mit nur einer Viertelstunde Verspätung konnte das Konzert dank eines Leihcellos der städtischen Musikschule dann beginnen: Mit „Appalachian Spring“ von Aaron Copland eröffnete Dirigent Sulejmann mit seinen Musikern den Abend. Eine 30-minütige Orchestersuite in acht Sätzen, die unendlich scheinende und unberührten Landschaften vor dem inneren Auge hervorriefen und den Gedanken an Planwagen, in denen die frühen europäischen Einwanderer das Territorium der USA für sich erschlossen. Für Zuhörer ein Werk zum Träumen, für die Musiker reinster Ausdauersport, den sie aber bravourös und mit scheinbarer Leichtigkeit erklingen ließen.

Das zweite Werk im Programm, Morton Goulds „Tap Dance Concerto“, brachte einen Gastkünstler auf die Bühne, mit dem das Publikum nicht nur etwas zu hören, sondern vor allem auch reichlich was zu sehen bekam. Niemand Geringeres als der ehemalige Stepptanz-Weltmeister Bernd Paffrath trat in seinem weißen Sakko mit dem Charme seines großen Vorbildes Fred Astaire neben dem Orchester ins Rampenlicht und begleitete die Musiker mit seinen klackernden Schuhen auf einer kleinen Parkettbühne. Eine perfekte Symbiose, ein grandioses Spektakel, das für die Zuschauer viel zu schnell zu Ende ging und dass der Meister gar mit einer atemberaubenden schnellen Zugabe krönte.

Nach einer kurzweiligen Pause, in der das Orchester verschnaufen und neue Energie tanken und die Gäste sich etwas erfrischen konnte, ging es schließlich mit Dvořáks 9. Sinfonie „Aus der Neuen Welt“ weiter. Ein Stück, dass er 1891 im Auftrag seiner New Yorker Mäzenin Jeanette Thurber an dem von ihr geleiteten „National Conservatory of Music of America“ als künstlerischer Direktor und Kompositionsprofessor schrieb, um – wie auch schon in seiner tschechischen Heimat – die Grundlagen eines nationalen Musikstils zu schaffen.