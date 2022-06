Rotes Kreuz dankt Spendern : DRK Goch: Ulrich Knickrehm  zeichnete Blutspender aus

Gochs Bürgermeister Ulrich Knickrehm zeichnete verdiente Blutspender beim DRK in Goch aus. Foto: DRK

Goch Die Medizin benötigt viele Blutspenden. Das Rote Kreuz in Goch und die Gocher Bürger unterstützen dies sehr. Viele Menschen spenden seit Jahren.

Der DRK-Ortsverein Goch zeichnete jetzt Blutspenderinnen und Blutspender aus, die in den vergangenen Jahren mehrfach Blut gespendet haben. 25, 50 und 75 Mal haben sie unentgeltlich gespendet und somit Leben retten können.

1952, also vor genau 70 Jahren, führte das DRK bundesweit den ersten öffentlichen Blutspendetermin durch. In Goch fand ein solcher erstmals zwei Jahre später statt. Hermann-Josef Kleinen konnte berichten, dass bisher mehr als 63.000 Spenden in Goch und seinen Ortsteilen zustande kamen. Ulrich Knickrehm dankte allen für ihr bürgerliches Engagement, ebenso bedankte er sich auch bei den ehrenamtlichen Mitarbeitern des DRK Goch, ohne deren Einsatz diese Termine nicht durchführbar wären.