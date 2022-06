Pfingstausflug : viller mühle

Rummelplatz-Vergnügen wie vor 100 Jahren: Diese Besucherin hatte ihren Spaß am Zylinderwerfen, Puppenspieler Heinz Bömler gab dazu mehr oder weniger gute Ratschläge. Foto: Anja Settnik

Goch Die Vergangenheit ist wichtig, weiß Heinz Bömler, der deshalb alles sammelt, worüber sich die Generationen austauschen können. An Pfingsten war die Viller Mühle in Kessel geöffnet.

Sie kamen aus Kempen, Mönchengladbach, Xanten oder Stuttgart. Na gut, letztgenannte waren auf Verandtenbesuch, aber tatsächlich fanden an den beiden Pfinsttagen Menschen aus dem weiteren Umland den Weg zur Viller Mühle. Schließlich ist das Reich des Gocher Puppenspielers durchaus ein originelles Ausflugsziel. Mit dem Fahrrad mal schnell nach Kessel war hingegen nur in wenigen Fällen ein Thema, was auch am unbeständigen Wetter liegen mochte. Nach zwei Jahren, in denen wegen Corona kaum öffentliche Veranstaltungen stattfanden, stand die Tür zum Kuriositäten-Paradies zwischen Hommersum und Kessel jetzt mal wieder offen. Und wer da war, hatte seinen Spaß und kehrte an Erkenntnissen reicher wieder heim.

Denn neben vielen Anlässen zu purer Freude gibt es auf dem Gelände und in den Räumen der Viller Mühle auch Vieles, über das sich mal nachdenken lässt. Der inzwischen 80-jährige Unterhaltungsprofi Heinz Bömler hängt zum Beispiel gerne Sprüche auf, die sich einprägen: „Ohne Herkunft keine Zukunft“ ist so einer oder „Des Lebens Krönung ist die Versöhnung“. Zu allen diesen Weisheiten hat er Beispiele parat. Mit hoher Wahrscheinlichkeit haben die Gäste auf der Rückfahrt noch nicht vergessen, was ihnen da vermittelt wurde.

Aber es ist auch völlig in Ordnung, sich einfach mal der Freude an den Herrlichkeiten der Vergangenheit hinzugeben: einem handbetriebenen Karussell, einer hölzernen und handbemalten Schubkarre, mit der der kleine Heinz seinem Opa viel lieber im Garten half, als er sich das heute mit einem vergleichbaren Exemplar aus Plastik vorstellen könnte. „Schönheit ist wichtig“, findet der Puppenspieler, warum sonst sollte es Spielwaren, Kleidung oder Deko aller Art in tausenderlei Ausführung geben? Der Mensch schaut nun einmal gerne, und das kann er rund um die Viller Mühle ausdauernd tun.

Lange hat das Gocher Original keine Führungen durch sein Reich mehr angeboten, erst seit Ostern ist die Viller Mühle wieder ein Ort, den man zu bestimmten Zeiten besuchen kann, wo sich Veranstaltungen organisieren oder Feste feiern lassen. Kleine oder größere Gruppe können sich anmelden und einprägsame Erfahrungen machen. Neben Führungen für Erwachsene oder Kinder hat Heinz Bömler seit geraumer Zeit auch Angebote für demenziell Veränderte: „Menschen, die seit Jahren nicht sprechen, erkennen auf einmal die Markennamen ihrer Jugend, benennen ,Persil‘, lesen ,Miele‘ oder wissen sofort, wie man eine Kaffeemühle dreht“, erzählt der Mühlen-Chef.