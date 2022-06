Gocher Historie : Gochs Stadtburg war mächtiges Bollwerk

Diese drei Fachmänner sind begeistert von dem Fund, der jetzt dokumentiert, danach aber zurückgebaut wird (v.l.): Martin Vollmer-König, LVR-Amt für Bodendenkmalpflege, Burgenforscher Joachim Zeune, Jens Wroblewski, Archäologe. Foto: Settnik Foto: Anja Settnik

Goch Forscher haben die Reste der mittelalterlichen Gocher Burg untersucht und festgestellt, dass ihre Türme außerordentlich wuchtig waren. Die historischen Mauern müssen einer Regenwasseraufbereitungsanlage weichen.

Von Anja Settnik

Man sollte die seit den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs an historischer Bausubstanz so arme Stadt Goch künftig vielleicht anders sehen: Sie besaß nach Auskunft von Experten einst eine Burganlage, von deren Kaliber „es höchstens 20 in ganz Deutschland“ gab, wie der Mittelalterarchäologe und Burgenforscher Joachim Zeune jetzt anlässlich eines Pressegesprächs erklärte. Wie berichtet waren vor einigen Wochen bei Bodenarbeiten Reste des mittelalterlichen Gocher Kastells entdeckt worden. Für den Gocher Abwasserbetrieb, der vor dem Kulturzentrum eine Regenwasseraufbereitungsanlage baut, bedeutete dies eine unwillkommene Unterbrechung der Arbeiten. Für historisch Interessierte hingegen eröffnete sich die Möglichkeit, mehr über die Gocher Stadtgeschichte zu erfahren.

Ausschnitt aus einem Kupferstich von Blaeu: So lag die Stadtburg an der Niers, oben links das Vosstor. Foto: Anja Settnik

Hinter der Absperrung ist ein längliches Loch zu sehen, das die Bagger gegraben haben und an dessen Grund sehr deutlich rund angelegtes Mauerwerk aus massivem rotem Backstein zu erkennen ist. Und zwar in einer Mächtigkeit, die zwar hier und da durch Eingriffe beschädigt ist, für den geschulten Blick aber fraglos beweist, dass es sich bei dem Fund um den unteren Teil eines der vier Ecktürme handelt, die jahrhundertelang die Gocher Burg zierte. Wobei Zeune betonte, dass der Turm mit seinem Durchmesser von etwa 15 Metern sicherlich vor allem Macht demonstrieren und Feinde, wohl auch kritische Bürger, einschüchtern sollte. Denn die Gocher waren nicht glücklich damit, dass 1473 die Klever Herrscher den Hof des Herzogs von Geldern übernahmen. „Zwingburg“ nannten die Bürger das Fort an der Niers.

Allzu viel ist über die Geschichte der Stadtburg nicht bekannt, stellte Zeune fest. Aus alten Karten und Plänen könne man schließe, dass es eine „von der Dimension außergewöhnliche Burganlage“ war, deren vier Ecktürme einen deutlich größeren Durchmesser hatten als die meisten anderen Artillerietürme jener Zeit. Der psychische Effekt sei dabei wohl wesentlicher gewesen als der militärische Nutzen. „Der aktuelle Fund war eine Überraschung, obwohl es schon die vage Vermutung gab, dass da was zum Vorschein kommen könnten“, erklärt Jens Wroblewski, der im Auftrag verschiedener Städte der Region schon einiges zutage gefördert hat. Ebenso wie Historiker Zeune hält er die Entdeckung für herausragend und ist gespannt, was er noch zu sehen bekommt, wenn die Grabung fortgesetzt wird. Denn die Mauern sind dem aktuellen Infrastrukturprojekt im Weg. Die Forscher werden sie „zurückbauen“, also abtragen. „Vielleicht kommen einige Steine ins Museum, der Großteil aber wird nicht aufbewahrt“, erklärte Martin Vollmer-König vom LVR-Amt für Bodendenkmalpflege.

Denn um die Regenwasserbehandlungsanlage noch umzuplanen, seien die Mauerreste zu spät entdeckt worden- „Das Fachamt des LVR setzt sich dafür ein, zu erhalten, was eben geht, aber das ist nicht immer möglich. Deshalb müssen wir die Funde umfassend dokumentieren und die Ergebnisse informationell zugänglich machen.“ Entsprechend raten die Fachleute der Stadt Goch, die Erkenntnisse der Wissenschaft in verständlicher Weise aufzuarbeiten, die Lage des Turms nach Abschluss der Bauarbeiten am Boden zu markieren und eine Info-Tafel aufzustellen. Vielleicht könne dies das Vorstellungsvermögen der Menschen positiv beeinflussen. Vollmer-König: „In vielen Köpfen gibt es keine Vorstellung davon, dass wir ein archäologisches Archiv unterhalb der heutigen Kulturlandschaft haben.“ Seit der Steinzeit blieben die Reste der Besiedelung meist vor Ort liegen, wurden teils neu verbaut, hier und da wurde etwas verändert oder entfernt. In der Neuzeit kamen Kanäle hinzu, wurden Bahntrassen gebaut, Flüsse umgeleitet. So war es auch in Goch, entsprechend gibt es auch in zwei, drei Meter Bodentiefe Beschädigungen an den Mauern.