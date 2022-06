Blasorchester Dabringhausen : Blasorchester zu Besuch in der Steiermark

Dabringhausen Nach sechs Jahren Unterbrechung reiste das Blasorchester Dabringhausen nach Neudau in der Steiermark, um dort die Werksmusikkapelle Borkenstein, zu besuchen.

Zweimal wurde die Reise pandemiebedingt verschoben. Am Himmelfahrtswochenende war es aber endlich soweit. Nach sechs Jahren brach das Blasorchester Dabringhausen nach Neudau in der Steiermark auf, um das dortige Partnerorchester, die Werksmusikkapelle Borkenstein, zu besuchen. Mit großer Vorfreude und nach 13-stündiger Busfahrt kamen die Musiker in Neudau an. Trotz Müdigkeit traf man sich am Abend noch zu einem Kennenlern-/ Kegelabend im Ort, schreibt Katharina Kuntz, Sprecherin des Orchesters. Bei herrlichem Sommerwetter ging es am nächsten Tag zu einer Wanderung zum auf einer Anhöhe gelegenen Mausoleum der Familie Kottulinsky. Hier empfing Graf Kottulinsky persönlich die Wanderer und gewährte neben der Besichtigung der Grabstätte interessante Einblicke in die Familiengeschichte der seit dem 17.Jahrhundert in Neudau ansässigen Familie. Eine zünftige Mittagseinkehr beim Heurigen und am Nachmittag eine Weinprobe im schattigen Garten eines Weinguts waren willkommene Pausen.