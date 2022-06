Bauausschuss Kalkar : Busbahnhof wird 2023 umgestaltet

Kalkar Im Bauausschuss Kalkar geht es unter anderem um mehr Sicherheit am Schulzentrum. Außerdem ist die Gestaltungssatzung für den historischen Ortskern Gegenstand der Diskussion.

Der Busbahnhof am Kalkarer Schulzentrum ist ein Problembereich der Stadt. Zum einen, weil ankommende und abfahrende Busse zusammen mit Eltern, die ihre Kinder selbst bringen und abholen, für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen und gefährliche Situationen sorgen. Zum anderen ist die bislang fehlende Barrierefreiheit ein Thema. Die muss in Zukunft gewährleistet sein, was am heutigen Donnerstag Thema im Bauausschuss ist. Außerdem steht die Frage der Gestaltungssatzung für die historische Innenstadt auf dem Plan. Es geht darum, ob auf den Dächern der stadtbildprägenden Altstadthäuser Solaranlagen montiert werden dürfen. Die Verwaltung ist dafür, macht aber darauf aufmerksam, dass dies unbedingt mit dem LVR-Amt für Denkmalschutz abzustimmen wäre.