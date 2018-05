Goch: Rundgang über den Kapellenplatz

Goch Im Januar gab es eine Planungswerkstatt, in der über die Wünsche und Möglichkeiten zur Umgestaltung des Kapellenplatzes gesprochen wurde. Ein wesentliches Thema sei erwartungsgemäß der Baumbestand gewesen, der nach Auffassung der Teilnehmer möglichst erhalten bleiben soll. Das hatte die Stadt bereits im Newsletter zur Innenstadterneuerung mitgeteilt.

Derzeit arbeitet das Planungsbüro an Vorentwürfen für den Kapellenplatz, den Luxemburger Platz und den Johannes-Stalenus-Platz. Einen Eindruck will sich heute der Gestaltungsbeirat von der Situation verschaffen. Die Mitglieder des Gremiums treffen sich um 13 Uhr am Rathaus. Von dort geht es auf einen Rundgang über die Plätze zum Kapellenplatz. Da die Sitzung öffentlich ist, können auch interessierte Bürger an dem Rundgang teilnehmen und sich einen Eindruck verschaffen.