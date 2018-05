Goch/Kleve : Diebstahlserie: Täter haben es auf Luxusautos abgesehen

Goch/Kleve In den vergangenen Tagen wurden in Kleve und Goch mehrfach hochpreisige Fahrzeuge von Hauseinfahrten gestohlen.

Erneut ist in Kleve ein Oberklassen-SUV gestohlen worden. Es ist der vierte entwendete Wagen aus dem teuren Preissegment, den die Polizei in nur vier Tagen meldet.

"Ein Tatzusammenhang ist da naheliegend", sagte daher gestern Polizeisprecher Michael Ermers auf RP-Nachfrage.

Im jüngsten Fall wurde in der Zeit zwischen Sonntag, 23.30 Uhr, und Montag, 7.15 Uhr, an der Straße Hirschbruch in Reichswalde ein grauer BMW X5 mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-PW987 gestohlen. Das rund ein halbes Jahr alte Fahrzeug war in einer Garagenzufahrt abgestellt.



In den vergangenen Tagen war bereits ein schwarzer BMW X6 auf der Kapuzinerstraße in Kleve, ein schwarzer BMW X3 an der Humboldtstraße in Goch und ein schwarzer Mercedes GL 350 am Greversweg in Goch gestohlen worden. Alle Fahrzeuge waren direkt vor dem Haus des Eigentümers abgestellt.

Zumindest in einigen Fällen könnten die Täter einen Trick benutzt haben, der vor allem hochwertige Autos betrifft: Mit einem speziellen Gerät können Autodiebe das Signal des Schlüssels, der im Haus liegt, abfangen und dem Fahrzeug vortäuschen, dass sich dieser in der Nähe befindet - und so das Auto öffnen und starten. Besitzer solcher Fahrzeuge sollen ihre Autoschlüssel daher in Metalldosen aufbewahren, rät die Polizei. So könnten Diebe die modernen Schlüssel nicht hacken.

Hinweise zu den gestohlenen Autos an die Polizei unter der Telefonnummer 02821 5040.

(lukra)