Goch : Der Juni-Kalender der Rad- und Wanderfreunde

Goch Im Juni sind die Rad- und Wanderfreunde Pfalzdorf (RWF) wieder sehr aktiv. Es stehen gleich sechs Fahrradtouren auf dem Programm. Die üblichen Radtouren am ersten und dritten Freitag im Monat finden am kommenden Freitag, 1. Juni, und am Freitag, 15. Juni, statt.

Am 1. Juni führt die Tour nach Kalkar zum Ratskeller und 14 Tage später dann nach Winnekendonk zum Büllhorsthof, wo jeweils zur Kaffeepause eingekehrt wird. Die Radtouren starten jeweils um 13 Uhr an der St.-Martinus-Kirche in Pfalzdorf, die Rückkehr in Pfalzdorf ist gegen 17.30 Uhr.

Von Dienstag, 26. Juni, bis Freitag, 29. Juni, finden wieder die vier RWF-Tagesfahrten statt. Sie haben eine Länge von 55 bis 57 Kilometern und führen größtenteils über ruhige Straßen in die doch sehr schöne niederrheinische Heimat und an einem Tag ein kleines Stück in die Niederlande hinein.



Die vier Tagesfahrten starten um 10 Uhr an der St.-Martinus-Kirche und enden gegen 17.30 Uhr in Pfalzdorf. An allen Tagen wird zum Mittagessen und nachmittags zu Kaffee und Kuchen oder Eis eingekehrt.

Auskunft über die Rad- und Wanderfreunde Pfalzdorf gibt Dieter Paplinski unter der Telefonnummer 02823 18545.

(RP)