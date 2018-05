Goch : Kevelaers Innenstadt als Puppenbühne

Es war eindrucksvoll, wie die Puppenspieler die Figuren in der Kevelaerer City zum Leben erweckten. Foto: Evers

Goch In der City von Kevelaer regierten jetzt wieder die kleinen und großen Figuren, die dort zum Leben erwachten. Bei den Puppenspiel-Tagen gab es über mehrere Tage zahlreiche Vorführungen zu sehen. Ärgerlich war der Platzregen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

Die 21. Kevelaerer Puppenspiel-Tage haben erneut bei Publikum wie Akteuren gepunktet. Die drei K von Kevelaer am Wochenende, nämlich Kinder, Kleinkunst und Kasperle, haben es in sich und räumten auch mit einem Vorurteil auf. Puppenspiel ist schon lange erwachsenen-tauglich. Figurenspielende erwecken Marionetten, Stab- und Handpuppen zum Leben und ziehen Jung wie Alt mit ihren Geschichten in den Bann.

Auf mehreren Bühnen wie hier am Luxemburger Platz gab es Aufführungen unter freiem Himmel. Foto: Evers

"Ihr werdet uns nicht entkommen", so Britt Wolfgramm, Darstellerin und Figurenspielerin vom Hannoverschen Figurentheater Marmelock, präsent mit "Eliot und Isabella im Finsterwald". Sie war sich ihrer Sache sicher. Zu Recht. Denn überall an den Spielstätten in der Stadt, sammeln sich die Menschen. Wartezeiten nehmen sie dabei in Kauf. Belohnt wurden sie mit vielfältigen Facetten der Kleinkunstbühne. Durchgespielt wird bis zum späten Nachmittag an fünf Orten im Herzen der Stadt. Neues entdecken und einfach etwas Ungewöhnliches erleben, der Nachwuchs hat Lust auf Kleinkunst.

Ulrich Schulz hat im Laufe der Jahre bei seinen Auftritten festgestellt: "Kevelaer steht für Kontinuität und bietet eine besondere Atmosphäre und Entspanntheit." Die Puppenspiel-Tage sind eine gesetzte Marke für Besucher wie Figurenspielende. "Das Schaf Charlotte und seine Freunde" ist beim Complizen-Figurentheater ein Renner, "weil das Schaf Charlotte als Buch bei den Kindern bekannt ist", so Schulz. Kinder wie Erwachsene lassen sich faszinieren. Sie konzentrieren sich auf das Bühnengeschehen, auf böse Charaktere und ihre "positiven" Gegenspieler. "Dabei stellen erwachsene Zuschauer fest, dass Puppentheater mehr ist als nur das Kasperle. Es ist tiefgründiger."

Mancher geht gezielt nach Plan vor, andere bleiben spontan. Familie Paul aus Kevelaer hat es richtig gemacht und sich einfach vor die Bühne des "5 Sterne Puppentheater Putschenelle" gesetzt. Das erste Mal sind sie unterwegs, wenngleich es schon die 21. Puppenspiel-Tage sind. "Es passte einfach", erklärt Vater Holger.



Kevelaer : Innenstadt wird zur Puppenbühne

zurück

weiter

Diesmal gibt es dort keine Geschichte um den Frosch, sondern mit "Katz und Maus" Shakespeare für Knirpse, frei nach Romeo und Julia mit Happy End. "Den guten Sinn für Humor haben sich die Besucher erhalten", so Werner Labisch. Die Familienstücke kommen an. "Kinder werden oft unterschätzt und verstehen viel mehr von Hintergründen, achten auf Zwischentöne", so die Kollegin und Puppenspielerin Elke Schütz-Stefenelli.

Nachdem diesmal fast immer die Sonne schien, ging am Sonntagnachmittag dann doch noch ein Platzregen auf die Veranstaltung nieder.

Der größte Teil der Aufführungen lief aber trotzdem weiter, nur das Theater Klapper-Tüt an de Amsterdamer Straße und das Marotte Figurentheater auf der Busmannstraße mussten aufhören, weil die Puppen nass geworden waren.

Die anderen Vorstellungen fanden weiter statt. Auch die Zuschauer ließen sich größtenteils nicht abschrecken. Einige suchten auch Schutz im Museum, wo man die Veranstaltung überdacht genießen konnte.

(RP)