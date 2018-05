Goch: Musikkapelle Kessel bereitet sich auf Scheunen-Konzert vor

Goch Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr veranstaltet die Musikapelle Kessel auch in diesem Jahr wieder ein Konzert in der halboffenen Scheune auf Kloster Graefenthal.

Traditionell spielt die Musikkapelle auch in diesem Jahr wieder ein Forstgartenkonzert. Wer die Zeit bis zum großen Jahreskonzert nicht mehr abwarten kann, ist herzlich eingeladen am Sonntag vor dem großen Auftritt, also am Sonntag, 24. Juni, um 15 Uhr dem Ruf in die Klever Parkanlagen zu folgen. Auch hier wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Der Eintritt ist frei.