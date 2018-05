Goch: Eine Chance für Flüchtlinge

Goch Rudin Lanaj ermöglicht in seinem Stuckateurbetrieb in Kessel mehreren Flüchtlingen eine Ausbildung. Er selbst kam Anfang der 90er Jahre aus Albanien nach Deutschland. Von der Handwerkskammer erhofft er sich mehr Unterstützung.

Er weiß ganz genau, wie es sich anfühlt, in einem fremden Land bei null anzufangen, denn er hat es selbst vor mehr als 25 Jahren erlebt. Heute führt er eine eigene Firma und ermöglicht Flüchtlingen eine Ausbildung. Rudin Lanaj stammt aus Albanien und kam Anfang der 90er Jahre nach Deutschland. "Mir war sofort klar: ich muss die Sprache dieses Landes sprechen, damit ich hier leben und arbeiten kann", berichtet er. Seine dreijährige Lehre zum Stuckateur - die offizielle Berufsbezeichnung heißt heute "Ausbaufacharbeiter" - absolvierte er in Wesel. Im Lehrbetrieb konnte er nicht bleiben, weil dieser Konkurs angemeldet hatte. Mit seiner Familie lebte er in Goch, fuhr nachts Taxi, um Geld zu verdienen. 2003 wagte er den Sprung in die Selbstständigkeit und führt heute seinen Stuckateurbetrieb am Standort Kessel mit insgesamt 16 Mitarbeitern.