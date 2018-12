Karneval 2018/2019 : Das KCC-Karnevals-Karussell

Das Motto der Session in Ordensform: „Narren, Jahrmarkt, Gaukelei - ganz Goch mit Herz dabei“. Foto: Markus van Offern (mvo)

Goch Das designierte Gocher Prinzenpaar stellte seine Orden für die aktuelle Karnevalssession vor. Die Gocher Geschäftsstelle der Volksbank an der Niers als Förderer steuerte den festlichen Rahmen dazu bei.

Das Karussell in Grün-Weiß wird der Dreh- und Angelpunkt der Gocher Karnevalssession 2019 sein, auf ihm sitzen Prinz Christian II. Rothgang und Prinzessin Lisa II. Hinkelmanns vom Karnevalsclub Concordia (KCC). „Narren, Jahrmarkt, Gaukelei – ganz Goch mit Herz dabei“ lautet ihr Motto, und das haben sie auch in ihren ganz persönlichen Orden zum Ausdruck gebracht. Wie Prinzen- und Prinzessinnenorden genau aussehen, wurde jetzt in den Räumlichkeiten der Gocher Geschäftsstelle der Volksbank an der Niers der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Volksbank bot dazu, wie auch schon in der vergangenen Session, den feierlichen Rahmen, zu dem Vertreter aller neun Gocher Karnevalsvereine und des RZK geladen waren. Weiter waren Bürgermeister Ulrich Knickrehm, Vorstandsmitglieder der Voba sowie Vertreter der Stadtwerke und der Verbandssparkasse, ebenfalls Sponsoren des Gocher Karnevals, zu Gast.

„In Goch wird der Karneval getragen vom Ehrenamt und einer gelebten Vereinsstruktur, die es verdient, unterstützt zu werden. Wir fördern dies auch im Sinne unserer Mitglieder“, sagte Vorstandsmitglied Johannes Janhsen zur Begrüßung der Gäste.

Info Es gibt noch Restkarten für Gochs Gürzenich Das Festkomitee Gocher Karneval weist darauf hin, dass im Kartenvorverkauf für das Gocher Prinzentreffen in der Sporthalle, Hubert-Houben-Straße, am Sonntag, 6. Januar, um 11.11 Uhr noch Eintrittskarten zum Preis von 12 Euro im Vrede Store, Voßstraße 74 in Goch zu erwerben sind. Zu dieser Kultparty im Gocher Karneval wird neben Tollitäten aus Nah und Fern unter anderem ein Live-Auftritt der Gruppe „Boore“ aus Köln erwartet. Karten können auch unter der E-Mail-Anschrift Heinz.Arntz@rzk-goch.de bestellt werden.

Die Moderation des Abends übernahm Yvonne Gembler, Mitarbeiterin der Volksbank und Karnevalsprinzessin des Jahres 2016. Sie wusste aus eigener Erfahrung, was es heißt, einen Orden zu entwerfen. „Es ist schön, dass viele nun einmal erfahren, wie so ein Orden entsteht. Auch wir haben gezeichnet, getüftelt und probiert, bis alles stimmte“, berichtete sie.



Noch waren die Orden, mit denen Prinz und Prinzessin in einigen Wochen viele Menschen beehren werden, auf großen Plakaten vergrößert und mit blauem Tuch verhängt. Es war die Aufgabe des designierten Prinzenpaars, sie zu enthüllen. Christian II. Rothgang schritt als erster zur Tat, jedoch dankte er zunächst der Volksbank an der Niers, die nicht nur der Gastgeber des Abends war, sondern, wie Rothgang betonte, die Prinzengarde auch mit einer „stattlichen“ Geldsumme direkt unterstütze. „Karneval ist Brauchtumspflege und hat in Goch einen hohen Stellenwert“, sagte er.

Dann fiel das Tuch, und das Werk kam zum Vorschein. Getreu dem Jahrmarkt-Motiv ist das Karussell in den KCC-Farben der Mittelpunkt. Prinz und Prinzessin sitzen darauf und laden die Jecken fröhlich ein, ebenfalls mit zu fahren. Über allem thront ein Harlekin zwischen den Namen Christian II. und Lisa II. Das Wappen der Stadt Goch in den originalen Farben ziert das Karussell, an dessen unterem Teil noch das Herz zu sehen ist. „Wir sind beide wirklich mit ganzem Herzen dabei“, sagte Lisa II. Hinkelmanns und enthüllte ihrerseits den Prinzessinnenorden, der deshalb auch eine Herzform hat. Und die künftige Prinzessin fügte an, sie habe fast ihr ganzes Leben im KCC verbracht, habe mit fünf Jahren angefangen dort zu tanzen. Deshalb sei auf ihrem Orden auch ein Funke-Mariechen abgebildet. Gleich daneben ist der bunte Harlekin vom Kreisverkehr am Gocher Bahnhof zu sehen. „Das ist unser gemeinsamer Harlekin. Wir zeigen damit unsere Verbundenheit mit der Stadt Goch und allen ihren Karnevalsvereinen“, erklärte sie. Schließlich ist der Prinzessinnenorden mit vielen Glitzersteinchen dekoriert. „Das war eine gute Idee meiner Adjutantin Annika Veltkamp“, so Hinkelmanns.