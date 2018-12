Schwarzarbeit : Zoll durchsucht Gocher Taxiunternehmen

Auf dem Betriebsgelände eines Taxiunternehmens waren Staatsanwaltschaft, Zoll und Steuerfahndung im Einsatz. Foto: Anja Settnik

GOCH Der Vorwurf lautet „Schwarzarbeit“: Am Donnerstagmorgen untersuchten die Ermittlungsbehörden ein Gocher Bus- und Taxiunternehmen.

Die Kinder waren bereits in der Schule, als der Einsatz begann: Am Donnerstagmorgen fanden auf dem Betriebsgelände und in den Räumen eines Gocher Taxiunternehmens Durchsuchungen von Staatsanwaltschaft, Zoll und Steuerfahndung statt. Seit 8.30 Uhr suchten die Beamten nach Vermögenswerten, um das Eigentum der Firma beziffern zu können. Einige Reise- und Linienbusse, diverse Kleintransporter, die insbesondere für den Schulbusverkehr etwa für behinderte Kinder eingesetzt werden, und ein paar Taxen standen auf dem Hof, als die Behördenfahrzeuge am Vormittag auf das Gelände fuhren. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden an.

Wie Oberstaatsanwalt Günther Neifer mitteilte, bestehe der Verdacht, dass die Gewerbetreibenden in einem nicht unerheblichen Maße Steuern hinterzogen und Sozialversicherungsbeiträge vorenthalten haben - landläufig nennt man so etwas Schwarzarbeit. „Die Schadenssumme liegt den Ermittlungen zufolge bei 820.000 Euro“, erklärt Neifer. Es muss also einiger Gegenwert her, den insbesondere Rentenanstalt und Versicherungen belasten wollen. Deshalb sollten neben Konten, Bargeld und Schmuck auch Kraftfahrzeuge gepfändet werden.

Laut Staatsanwaltschaft sollen die Arbeitnehmer einen Teil ihres Lohns auf ihr Gehaltskonto und einen weiteren Teil in bar (also unversteuert) ausgezahlt bekommen haben. „Bei der Barzahlung soll e s sich um Schwarzlohn handeln, der weder zur Steuer noch zur Sozialversicherung gemeldet wurde.“ Die aktuelle Untersuchung bezieht sich auf keine neuen Vorwürfe, sie ergänzt ein Verfahren, das schon seit 2016 läuft. Damals waren in demselben Verfahren schon einmal umfangreiche Durchsuchungen erfolgt und Beweismittel sichergestellt worden. „Durch die Auswertung der damals gesicherten Beweismittel bestätigten sich die Tatvorwürfe, und das Amtsgericht Kleve erließ nun die erforderlichen Beschlüsse, um die Ansprüche des Finanzamtes und der Krankenkassen zu sichern.



Der Taxi-Branche geht es nicht gut. Gerade erst hat der Klever Kreistag beschlossen, die Taxitarife deutlich anzuheben, damit die Unternehmen auskömmlich agieren können. Denn ihre hohen Kosten (zu denen natürlich nicht zuletzt die Ausgaben fürs Personal zählen) können durch die bisherigen Einnahmen kaum erwirtschaftet werden. Viele Firmen sind deshalb bereits vom Markt verschwunden, habenInsolvenz angemeldet oder ihren Betrieb schlicht eingestellt. Konkurrenzunternehmen wie Funkmietwagen, die nicht an die kommunalen Preise gebunden sind, tun ein übriges.