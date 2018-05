Goch : Beratungsangebot des Kreisverbands der AWO

Goch An den Montagen, 14. und 28. Mai, findet in der Seniorentagesstätte Goch wieder die Erwerbslosen-/Jugendhilfeberatung und die frauenspezifische Beratung für geflüchtete Frauen statt. Von 9 bis 11 Uhr steht Beraterin Birgit Gerold vom AWO Kreisverband Kleve für geflüchte Frauen zur Verfügung. Von 10 bis 12 Uhr führt der Diplom-Sozialpädagoge Andreas Schürings Beratungen zu allen Themen rund um Erwerbslosigkeit oder Jugendhilfe und Erziehungsfragen durch. Weiterhin bietet Andreas Schürings vom AWO Kreisverband Kleve eine Flüchtlingsberatung im Rahmen des Gocher AWO-Sprachcafés jeden Donnerstag in der Zeit von 15 bis 17 Uhr an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Angebot des AWO-Sprachcafés gibt es in der Seniorentagesstätte Goch Am Markt 15, jeden Donnerstag von 14.30 Uhr bis 17 Uhr. Infos zur Flüchtlingsberatung sind zu erfragen unter AWO Kreisverband Kleve, Flüchtlingsberatungsstelle Lindenallee 23, 01577 1443367 oder per E-Mail refugeeadvice@awo-kreiskleve.de.

(RP)